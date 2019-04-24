الأمير سعود بن جلوي يستقبل الرحالة عبدالله زين الدين

جدة : عبدالهادي المالكي

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة بمكتبه اليوم ، الرحالة عبدالله زين الدين ، الذي يقوم برحلة على الدراجة الهوائية من منطقة تبوك إلى منطقة جازان ، مروراً بمحافظة جدة تحت عنوان ” سجل وأنقذ حياة “، بحضور مديرمكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة.

وأشاد سموه بهذه المبادرة التي ستسهم في نشر التوعية الصحية بين أفراد المجتمع ، متمنيا له التوفيق في رحلته.

فيما قدم زين العابدين ، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها لهذه المبادرة ، ولسمو الأمير سعود بن جلوي ، على حفاوة الاستقبال والكلمات التشجيعية لمواصلة الرحلة وتحقيق الأهداف المنشودة.

يذكر أن هذه الرحلة تأتي تحت شعار السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.