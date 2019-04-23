5 طرق تساعدك على متابعة أداء مواقع الويب

محمد عمر – البلاد

بحسب آخر الإحصائيات التي توضح أهمية سرعة تحميل مواقع الويب؛ فإن حوالي 53% من زوار موقعك سيغادرون على الفور إذا زادت مدة تحميل الموقع عن 3 ثواني فقط، بمعنى أن بطء تحميل موقعك يتسبب في خسارتك لأكثر من نصف الزوار تقريبًا.

ولأهمية قياس أداء مواقع الويب باستمرار والتأكد من سرعة تحميلها، فقد طُورت العديد من الأدوات التي تساعدك على فحص موقعك ومتابعة العوامل التي تؤثر على أدائه، لتتمكن من العمل على تحسينها بسهولة.

إليك 5 أدوات متخصصة في متابعة أداء مواقع الويب:

1- PageSpeed Insights: هذه الأداة تابعة لشركة جوجل وهي مخصصة لمساعدة أصحاب المواقع في اختبار أداء مواقعهم مجانًا، وتوفر الأداة مقياس لأداء الموقع على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وعلى الهواتف الذكية يتراوح بين 1-100 وكلما اقتربت نتيجة الاختبار من 100 فإن ذلك يدل على جودة أداء الموقع.

2- GTmetrix: تساعدك هذه الأداة على قياس أداء موقعك بسهولة، مع توفير تقرير تفصيلي يوضح حالة جميع العناصر المؤثرة عليه، وتوصيات مباشرة للعمل على تحسينها، ويمكن استخدام الميزات الأساسية لهذه الأداة مجانًا ولكن هناك خطط اشتراك شهرية تبدأ من سعر 14.95دولار للتمتع بميزات أكثر.

3- Uptrends: تضم هذه الأداة العديد من المقاييس التي تساعدك على تشخيص أي عوامل تتسبب في إبطاء تحميل مواقع الويب، حيث تقوم بإجراء عدد كبير من الفحوصات تصل إلى 206 فحص، مما يساهم في إعطاء صورة كاملة عن أداء الموقع.

4-Webpagetestأداة Webpagetest هي أداة مجانية مفتوحة المصدر Open Source مخصصة لإجراء اختبارات تقييم أداء مواقع الويب، وتشخيص أسباب بطء تحميلها ، أهم ما يميز هذه الأداة أنها تتيح لك اختبار سرعة تحميل موقعك من 40 موقع جغرافي مختلف حول العالم باستخدام معظم المتصفحات المعروفة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

5- Pingdom: يمكنك الاستفادة مجانًا من الميزات الأساسية لهذه الأداة المتخصصة في اختبار أداء مواقع الويب، حيث يمكنك من خلالها اختبار أداء أي موقع من 7 مواقع جغرافية حول العالم، ولكن يجب عليك الإشتراك في إحدى الخطط المدفوعة للاستفادة بميزات أكثر.