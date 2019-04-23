وزير الإسكان يطلق معرض ريستاتكس الرياض

الرياض ــ البلاد

اطلق وزير الاسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اعمال معرض ريستاتكس الرياض العقاري في دورته لهذا العام التي تستمر حتى الاربعاء القادم بمركز الرياض الدولي للمرتمرات والمعارض.

وشهد حفل الافتتاح حضورا كبيرا من قيادات وصناع القرار والمستثمرين في القطاع الاسكاني والتطوير العقاري وشركات التمويل والبنوك ومسؤولي وزارة الاسكان والهيئات والبرامج والمبادرات التابعه لها والهيئه العامه للعقار وصندوق التنميه العقاري.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة واسعة من الاستثمارات العقاريه والاسكانيه والبنوك وشركات التمويل.

واعربت ادارة المعرض عن شكرها وامتنانها لوزير الاسكان على حضوره ورعايته السنوية لهذا الحدث العقاري السنوي على مستوى المملكة عموما والرياض خصوصا.