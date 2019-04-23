خطة لتطوير محطات الوقود بالطرق الإقليمية

الرياض ــ واس

افتتح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون الفنية، إبراهيم بن عبدالله الحميدان، 4 محطات وقود متطورة تطبق اللوائح والمعايير البلدية.

وكشفت الوزارة، عن افتتاح 3 محطات بطريق (الرياض – الدمام) السريع وذلك ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود الذي تتبناه الوزارة لتقديم خدمات مميزة للمستفيدين، وبجودة عالية داخل وعلى الطرق السريعة الرابطة بين المدن.

وأشارت الوازرة، إلى أن افتتاح هذه المحطات يأتي في إطار برنامج شامل أعدته لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، ويهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في تلك المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء.

وتضم المحطات المتطورة خدمات متعددة مثل السوبر ماركت وخدمة السيارات والمقاهي والمطاعم العالمية (فاست فود) والمساجد المميزة والنظيفة، وجميع هذه المحطات مطابقة للوائح والمعايير البلدية.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بين مناطق ومدن المملكة المختلفة بلغ 17 شركة، بينها شركات عالمية، وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة.

وأكدت الوزارة، أنه يجري حالياً تأهيل العديد من الشركات المحلية والعالمية للدخول للسوق السعودي والاستثمار فيه.

وأشارت الوزارة، إلى أن دخول شركات عالمية ضمن الشركات المعتمدة يأتي في إطار سعي الوزارة إلى التوسع في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%.