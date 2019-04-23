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تحضيرات رمضان | طريقة عمل الصلصة الحمراء وتخزينها

كتبه نيفين عباسaccess_time18 / شعبان / 1440 هـ      23 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد / نيفين عباس

نقدم لكم ضمن سلسلة تحضيرات رمضان مقادير وطريقة تحضير صلصة الطماطم الحمراء لعمل المعكرونة بأنواعها فى شهر رمضان المبارك

وكذلك عمل الطواجن والمحاشى والأطباق التى تتطلب وقت وجهد وصلصة بكمية كبيرة

المقادير اللازمة لعمل صلصة الطماطم الحمراء

2 كيلو من الطماطم
ملح
فلفل إسود
ملعقة كبيرة من الزعتر
ملعقة كبيرة من السكر
2 مكعب من مرقة الدجاج
ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة
2 حبة كبيرة من البصل المفروم

طريقة عمل صلصة المكرنة الحمراء

يشوح البصل مع السكر والكزبرة
يترك حتي يصبح ذهبي اللون قليلاً
يضاف له الطماطم بعد ان تخفق والملح والفلفل والزعتر والمرقة
تترك حتي تتسبك
ثم تترك تبرد تماماً
تحفظز بعبوات بلاستيكية بالفريزر لحين الاستخدام
مدة الصلاحة 3 شهور
نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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