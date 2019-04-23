“اليكس” أول روبوت مقدم نشرات إخبارية في روسيا

القاهرة – البلاد

باتت الروبوتات تمثل منافساً كبيراً للإنسان فى مجال الإعلام والتقديم التلفزيونى ،فبعد اليابان والصين اللتان استخدمتا الروبوت فى تقديم نشرات إخبارية يومية على شاشتها ، أعلنت روسيا أمس عن أول روبوت مقدم أخبار ويبدو كشخص حقيقى ، حيث أطلق على الربوت اسم “أليكس” الذى ظهر على قناة روسية إخبارية هى “روسيا 24″، مما سبب سبب ضجة كبيرة بين المشاهدين الروس بهذه اللقطة الغريبة عليهم . وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن الروبوت أليكس تحدث عن مواضيع مختلفة على القناة الإخبارية، بما في ذلك التكنولوجيا النووية والتمويلات الصغيرة والزراعة والرى ، مما دفع بعض المشاهدين باتهامه بافتعال دعاية سياسية.

وناقش العديد من المشاهدين ما حدث على تويتر، حيث قال أحد المشاهدين “تعرف على مقدم روسيا 24 الجديد، روبوت أليكس، هذا الذكاء الاصطناعي يقدم موهبة لافتعال الدعاية، ومولد أخبار وهمي متكامل متاح مباشرة في جهاز تلفزيونك “.

ومازحه أحد المشاهدين قائلا: “أليكس ، إذا كانوا يحتجزونك كرهينة وأجبروك على شرب الكحول، فقم بالغمز ثلاث مرات عندما تكون على الهواء!”.

ويمكن للإصدار الحالي أن يحرك وجهه فقط، وتؤكد الشركة المنتجة أنه سيكون قادرًا أيضًا على تحريك أطرافه في المستقبل، وتكلفة تطوير الروبوت أليكس حوالي 12000 جنيه استرليني.

يذكر أن أول مرة فى العالم يظهر فيه الروبوت كمقدم نشرات كان فى عام 2017 ، حيث ظهر الروبوت صوفيا على ABC News Breakfast في أستراليا ،و أجرى الإعلامى المصرى أسامة كمال حواراً تلفزيونياَ على الهواء مباشرة مع الروبوت عندما زار مصر منذ عامين .