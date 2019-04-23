القصاص من جانٍ قتل مواطناً بالرصاص في بريدة

بريدة : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم، (الثلاثاء) بمدينة بريدة ، حكم القتل قصاصاً بـ/ محمد بن عياد بن عبدالله الحربي ـ سعودي الجنسية ـ إثر إقدامه على قتل/ عبدالله بن صالح بن عبدالله المفضي ـ سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.

وقالت الداخلية في بيان لها أن سلطات الأمنتمكنت من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه

والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل استيفائه حتى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص

وأيد الحكم من مرجعه، ثم الحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم

وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.