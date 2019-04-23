الفيصل يوافق على إقامة ثلاثة متاحف بالعاصمة المقدسة

مكة المكرمة : واس

وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على إقامة ثلاثة متاحف ، إضافة إلى معرض موسمي، في مقر شركة جبل عمر بالعاصمة المقدسة تحت إشراف هيئة تطوير المنطقة.

جاء ذلك لدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم اجتماعاً جرى خلاله التعريف بالمتاحف المزمع إقامتها وهي متحف (الجلال والجمال) الذي يعنى بأسماء الله الحسنى، ومتحف (الخلق العظيم) الذي يعرض سيرة وأخلاق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومتحف ( معالم المسجد الحرام).

وقدّم العرض نبذة عن (معرض أصحابي) الموسمي ويهتم بسير الصحابة رضي الله عنهم، وستتولى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع الثقافية الأربعة.

وبحسب العرض فإن إقامة هذه المتاحف يهدف لإثراء الثقافة المعرفية وتعزيز المعاني الروحية والسلوكية لدى الحجاج والمعتمرين والزوار، بما يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وستنفذه شركتا سمايا الاستثمارية وجبل عمر للتطوير خلال الفترة المقبلة.