المحليات

الشورى يطالب بإلزام شركات الطيران بتطبيق الضوابط عند تأخر الرحلات

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time18 / شعبان / 1440 هـ      23 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للطيران المدني، بإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات الجوية، وذلك لضمان حقوق المسافرين.

كما طالب المجلس الهيئة بالكشف عن تفاصيل رسوم المطارات المفروضة على شركات الطيران والمسافرين، ومقارنتها بما يماثلها في المطارات الإقليمية والدولية، وكذلك العمل على التوسع في منح التصاريح لشركات الخدمة الأرضية لرفع المنافسة وتحسين الجودة.

وطالب الشورى الهيئة العامة للطيران المدني، بدراسة مشروعاتها المتعثرة، والعمل على معالجة أسباب تعثر هذه المشروعات.

ابراهيم عبد الغفار

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