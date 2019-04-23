الشورى يطالب بإلزام شركات الطيران بتطبيق الضوابط عند تأخر الرحلات

البلاد : متابعات

طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للطيران المدني، بإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات الجوية، وذلك لضمان حقوق المسافرين.

كما طالب المجلس الهيئة بالكشف عن تفاصيل رسوم المطارات المفروضة على شركات الطيران والمسافرين، ومقارنتها بما يماثلها في المطارات الإقليمية والدولية، وكذلك العمل على التوسع في منح التصاريح لشركات الخدمة الأرضية لرفع المنافسة وتحسين الجودة.

وطالب الشورى الهيئة العامة للطيران المدني، بدراسة مشروعاتها المتعثرة، والعمل على معالجة أسباب تعثر هذه المشروعات.