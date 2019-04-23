“أمن الدولة” تنظم برنامجاً عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرياض : واس

نظمت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بالتعاون مع مركز (ايكوفل) للتميز والريادة التابع لمجموعة عمل التدريب بمنظمة الاقمونت الذي يهدف لمساعدة وحدات التحريات المالية، برنامجاً تدريبياً لعدد من منسوبي وحدات التحريات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( المينا ) تحت عنوان ( غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الشركات والمنتجات المالية ) خلال الفترة من 16 إلى 18 / 8 / 1440هـ بمدينة الرياض.

حضر البرنامج ( 34 ) متدرباً، وقدم الدورة عدد من الخبراء الدوليين بمركز (ايكوفل).

ويعد البرنامج إمتداداً لبرامج تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتولى رعايتها الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بمشاركة الجهات المختصة بالرئاسة ( وكالة الرئاسة للموارد البشرية وكلية نايف للأمن الوطني ) من خلال استقطاب خبراء من داخل وخارج المملكة لتقديم مثل هذه البرامج تجسيداً لدور المملكة العربية السعودية الريادي في مواكبة الطرق والأساليب الحديثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.