ألمانيا تبتكر سوارا للكشف عن المواد المخدرة المخلوطة بالمشروبات

البلاد – هاشم الهاشم

ابتكرت شركة ناشئة تسمى”Xantus”،فى العاصمة الألمانية برلين سوارا مطليا بماء الذهب يستخدم للكشف عن تناول مواد مخدرة مخلوطة بالمشروبات المختلفة .

وذكرت صحيفة “”Handelsblatt” الألمانية إن وضع قطرة واحدة من المشروب يمكن السوار الكشف عن المادة المخدرة المخلوطة به فى غضون لحظات معدودة.

وقال مجموعة من مبتكري السوار للصحيفة الألمانية إن هدفهم من هذا الابتكار بالدرجة الأولى هو إيجاد وسيلة للحماية من ذوي النوايا السيئة، الذين يستخدمون ما يسمى طريقة “الضربة القاضية بالقطرة” أي باستخدام مواد مخدرة تؤثر في وعي الضحية، موضحين أن فكرة ابتكار السوار مستلهمة من مجموعة من سيدات عانين من المغتصبين الذين استخدموا مواد مخدرة سريعة المفعول .

وتقول المبتكرة كيم آيزنمان: “غالبية المشترين هم من الرجال، الذين يريدون حماية قريباتهم ،ووفقا لمعطيات الشرطة الجنائية الألمانية، فقد ازدادت حوادث العنف الجنسي التي تستخدم فيها مثل هذه المستحضرات في جميع أنحاء البلاد مؤخرا”.

تجدر الإشارة إلى أن السوار يباع حاليا في ألمانيا عبر شبكة الإنترنت، حيث يسمح بكشف أي مستحضر له تأثير عقلي مخلوط في المشروب، فقطرة واحدة منه تغير لون السوار ، وإذا تغير لونه إلى الأزرق، فهذا يعني وجود مستحضر خطر في المشروب. ويمكن استخدام السوار في فحص مشروبين، كما أن الابتكار لا يتأثر بجزيئات السكر التي تعطي نتيجة خاطئة.