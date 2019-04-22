300 مرابط يؤدون الاختبارات النهائية بجازان

البلاد – جازان

أدى 300 مرابط في الحد الجنوبي أمس الأحد الاختبارات النهائية بمدارس منطقة جازان ، فضلا عن نحو 84 ألف طالب وطالبة وسط أجواء هادئة وتسهيلات كبيرة قدمتها إدارة التعليم في المنطقة للمرابطين والطلاب.

وأكد المدير العام للتعليم في منطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس أن الإدارة سخرت كافة إمكانياتها لنجاح سير الاختبارات ولخدمة المرابطين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم المناسب لهم لأدائها ، موضحا بأن الإدارة اتخذت حزمة من الإجراءات الداعمة للميدان أثناء سير الاختبارات حيث تم توجيه جميع المشرفين للعمل ميدانيا وتعيين مشرف مقيم بكل مدرسة للعمل على مساندة قيادات المدارس والمعلمين، كما خصصت الإدارة عدة أرقام مفتوحة على مدار الساعة لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والتقنية وفي كل المجالات دعماً للمدارس وللطلاب وأولياء الأمور .

وأضاف الأحوس أن الإدارة وتماشياً مع توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وبمتابعة من وزير التعليم شكلت لجنة من الإدارات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات المرابطين وضمان حصولهم على أفضل الخدمات تقديراً للدور الكبير الذي يؤدونه، لافتا إلى أن أوقات ومقرات الاختبارات الخاصة بالمرابطين تم الاتفاق عليها بالتنسيق معهم تسهيلاً عليهم ومراعاة لأوقات ومهام عملهم ،

كما شكلت لجنة أخرى للاهتمام بجميع ما يحتاجه المرابط على الحد الجنوبي للاطمئنان على نتائج أبنائهم وبناتهم وأنشأت موقعاً إلكترونياً يتيح للمرابطين كتابة جميع ما يحتاجونه من خدمات لتعمل الإدارة على حلها وتوفيرها ، معبراً عن فخر منسوبي التعليم بخدمة المرابطين وأن جميع ما يقدم لهم يعد واجباً وطنياً تتشرف الإدارة بتقديمه ، متمنياً لهم التوفيق والنصر وأن يحفظ الله بلدنا وأمننا وقادتنا.