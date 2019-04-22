وزارة المالية تٌطلق نافذة “نقل المعرفة”

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني نافذة “نقل المعرفة”، التي تتيح لزائر الموقع تحميل عدد من القوالب والنماذج التي أعدها مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة مشاركةً منه في دعم ومساعدة الجهات الحكومية في إعداد نماذج الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأي فرد في أي جهة حكومية داخل النطاقات gov.sa و edu.sa أن يحصل عليها ويستخدمها ويعيد نشرها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية مع مراعاة الضوابط القانونية التي تم نشر هذه القوالب بموجبها من خلال التزام المستخدم بوثيقة (NDA) عدم إفشاء سرية المعلومات.

وبيّن رئيس مكتب تحقيق الرؤية بوزارة المالية المهندس خالد بن محمد المحاسن أن هذه النافذة تعد بمثابة دليل استرشادي للجهات الحكومية بحيث يمكنّها من الاستفادة مما ورد في القوالب والنماذج من تفاصيل فنية ومعايير وأطر تساعدهم في إعداد النماذج الخاصة بمشاريع تلك الجهات دعمًا لتنفيذ استراتيجية الجهات ومشاريعها.

وأكّد المحاسن أن هذه النافذة تعد في مراحلها الأولى وستشمل في المراحل الآتية الإجراءات والعمليات ونماذج التقارير ومقاطع الفيديو التوضيحية لكيفية أداء العمليات التشغيلية وإنجازها ومتابعتها ومراقبتها بما يضمن حفظ المعرفة وتوثيقها وتعظيم الفائدة منها ليكون المكتب نواة إدارة المعرفة في الوزارة والجهات الحكومية، داعيًا الجهات للدخول للنافذة والاستفادة منها، سائلًا الله للجميع التوفيق، ولهذا الوطن النجاح في مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030.