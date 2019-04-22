زوران: الاستقلال بوابة العودة لدرب الانتصارات

البلاد- وكالات

أكد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال، جاهزية لفريقه لخوض المواجهة المرتقبة والمصيرية أمام الاستقلال الإيراني، التي تجمع بينهما مساء غد الثلاثاء.

ويلتقي الفريقان على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال زوران في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: إن “الفريق استعد بشكل مختلف تماما عن استعداداته للقاء الدور الأول أمام الاستقلال”.

وأضاف: “نحن مستعدون تماما لخوض هذه المباراة والعودة مرة أخرى إلى درب الانتصارات في البطولة الآسيوية، علما بأن الفريق استهل مشواره بانتصارين على الدحيل القطري والعين الإماراتي، قبل الخسارة من الاستقلال.

وأعرب زوران عن سعادته بخوض حصتين تدريبيتين قبل مواجهة الاستقلال، مشيرا إلى أن الأمر يعد إيجابيا بعد فترة كبيرة من ضغط وتلاحم المباريات.

واستبعد زوران إمكانية مشاركة عبدالله عطيف في المباراة أمام الاستقلال؛ بحجة أنه “عائد من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين”، لافتا إلى أنه سيعمل على تجهيزه للمباريات المقبلة. وينفرد الهلال بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة وحيدة، بينما يحتل الاستقلال المركز الثالث في جدول الترتيب بنقطتين أقل من فوز وخسارة وتعادل وحيد.