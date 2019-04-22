المفتي يستقبل رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين

البلاد : متابعات

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العملية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في مكتبه، رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبد الله العقلا.

وقدّم العقلا في بداية اللقاء تعريفًا باختصاص الهيئة وعملها, منوهًا بحرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمشمولين بالنظام، وجهود الهيئة في تطوير خدماتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وأعرب سماحة المفتي عن شكره وتقديره للرئيس العقلا ولمسؤولي الهيئة على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة، موصيًا إياهم بالجد والاجتهاد في خدمة المستفيدين والمشمولين بالنظام, والحرص على استثمار أموالهم بأمانة و إخلاص.