وزير الحرس الوطني يرعى غداً مؤتمر سلامة المرضى السنوي التاسع

جدة – محمد شعبان

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، غداً الاثنين فعاليات مؤتمر سلامة المرضى السنوي التاسع, الذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية على مدى أربعة أيام ، بمشاركة خبراء واختصاصيين وممارسين صحيين من المملكة والنرويج، وبريطانيا، والدنمارك، وأمريكا وعدد من الخبراء الإقليميين، يقدمون خلالها أكثر من 60 محاضرة علمية وأكثر من 15 ورشة عمل, بحضور خبراء في الجودة والسلامة من مختلف القطاعات الصحية.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور التي تم اختيارها بدقة ومنها:- السلامة خلال رحلة المريض العلاجية (سلسلة محاضرات باستخدام اسلوب المحاكاة), السلامة في منظور خبراء الصحة بالتعاون مع خبراء سلامة الطيران و الصناعات البتروكيميائية, سلامة المرضى والتعليم الطبي, تحسين مستوى السلامة الدوائية, مكافحة الامراض المعدية في المنشآت الصحية, تحسين بيئة الرعاية الصحية.

وثمن معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، رعاية سمو وزير الحرس الوطني لهذا المؤتمر السنوي المتميز، مبيناً أن انعقاد المؤتمر للسنة التاسعة على التوالي هو انعكاس لحرص القطاع الصحي في وزارة الحرس الوطني بتوجيهات ومتابعة من قيادات الوزارة على مواكبة الأداء الطبي للتطورات والمستجدات في مفاهيم وتطبيقات سلامة المرضى وفي مجال تحسين الرعاية الصحية.

وأكد معاليه أن جميع الإنجازات والتطور الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات في وطننا الغالي ومنها القطاع الصحي تحققت بتوفيق الله عز وجل ومن ثم دعم قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وفق رؤية المملكة 2030.