ميليشيا الحوثي تستخدم أبناء الدريهمي دروعا بشرية وتمنع المساعدات

البلاد : متابعات

منعت ميليشيات الحوثي الإيرانية، دخول مواد إغاثة إلى مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن، واحتجزت المئات من أبناء المدينة واستخدمتهم دروعا بشرية .

ونقلت “سكاي نيوز عربية” عن مصادر محلية أن الهلال الأحمر الإماراتي، سير قافلة إغاثية للمدنيين المتبقين داخل مركز مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، استجابة لنداء أبناء المدينة الموجودين في مناطق سيطرة قوات الشرعية والتحالف العربي بالحديدة، لكن الحوثيين منعوا إدخال المواد أو خروج المدنيين لاستلامها.

وأضافت المصادر أن القوات أطلقت نداءات عبر مكبرات الصوت حتى يسمح للسيارات بالدخول للمدينة لتقديم الإغاثة للموطنين باسم الإنسانية، لكن الميليشيات رفضت النداء، وهددت كل من يحاول الخروج من الموطنين الذين تتخذهم دروعا بشرية بالقتل.

وأطلق أفراد من ميليشيات الحوثي الإيرانية النار على قوات دعم الشرعية التي ترافق قافلة الإغاثة.