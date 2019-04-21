محامية سعودية تعزز صورة المرأة في الخارج

شيهانة العزاز من أوائل المحاميات السعوديات اللاتي حصلن على الرخصة مع بداية تطبيق القرار بمزاولة المهنة وأول سعودية تجاز من مجلس ولاية نيويورك في القانون، استضافتها جامعة هارڤرد في بوسطن لإلقاء محاضرات واستطاعت أن تكون خطيبة منتظمة في المؤتمر السنوي للشؤون الدولية الذي تعقده جامعة كولورادو الاميركية وألقت الكلمة الرئيسة في المؤتمر الالماني الشرق اوسطي الأول للمهنيين الشباب في برلين.

ومؤخراً استضافها مجلس الشؤون العالمية في كلية القانون في جامعة ويسترن نيو انغلاند الاميركية للحديث عن خبرتها في ندوة بعنوان “سعودية في مكتب الزاوية.” تمكنت شيهانة من تنفيذ برنامجاً للتطبيق العملي موجهاً الى المتميزات من طالبات القانون وقامت بدور بارز في تأسيس وقيادة منظمة “طموح” لدعم وتشجيع المهنيات الشابات في منطقة الخليج وحرصت على تدريب شابات أُخريات في هذا مجال المحاماة ليس في السعودية فحسب بل في العالم أيضا، ونالت لقب صانعة الصفقات لعام 2016 من مجلة فاينانس مونثلي في المملكة المتحدة.