سعوديات يبهرن العالم بالتفوق والطموح

جدة – البلاد

سجلت المرأة السعودية انطلاقة قوية، وحضوراً مميزاً على المستويين المحلي والدولي، من خلال حصدها مزيداً من الإنجازات والمناصب القيادية التي كانت حكراً على الرجل إلى وقت قريب.

ونجحت المرأة السعودية في كافة المجالات، إذ اتيحت لها الفرص الوظيفية في مختلف المجالات، واثبتت أنها قادرة على تحقيق طموحاتها كمتفوقة وباحثة وعالمة وقيادية، وباتت اليوم عنصرا فاعلا في الوطن ومشارك رئيسا في رؤية المملكة 2030، وأصبحت إنجازاتهن محط انظار العالم بعد تقلدهن مناصب مرموقة في الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية، ومشاركات في صناعة القرار من خلال تمثيل المرأة في مجلس الشورى. فتلك دلالة على تقدير المرأة السعودية ومكانتها، إذ أنها حظيت ولاتزال تحظى بالدعم والحقوق في مختلف المجالات.

وحرصت القيادة الرشيدة على دعم المرأة من خلال سلسلة من القرارات الداعمة لها وتطورات متسارعة تصب في مصلحتها بمختلف جوانب الحياة، مكنتها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وعززت حقوق المرأة بـ 20 قرارا عدليا في جميع النواحي والتعاملات القضائية، ومنحت حق قيادة السيارات.