جوايدو يدعو لتنظيم أكبر مسيرة في تاريخ فنزويلا

كركاس ــ رويترز

دعا زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو أنصاره للخروج إلى الشوارع أول مايو للمشاركة فيما سماها “أكبر مسيرة في تاريخ البلاد” لتكثيف الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي.

وكرر جوايدو دعوته للقوات المسلحة في بلاده للانحياز إليه في الصراع على السلطة المستمر منذ 3 أشهر.

وكان جوايدو، الذي يرأس الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة، قد قام بتفعيل مادة في الدستور ليتولى الرئاسة مؤقتا على أساس أن إعادة انتخاب مادورو عام 2018 تمت بصورة غير مشروعة.

وقال جوايدو، أمام حشد تجمعوا في ساحة بشرق كراكاس: “يجب أن يسمعوا الناس وهم يقولون: كفى”، وحدد يوم المسيرة في عيد العمال في الأول من مايو.

وتابع جوايدو: “ندعو كل الناس للانضمام إلى أكبر مسيرة في التاريخ في فنزويلا للمطالبة بإنهاء اغتصاب السلطة حتى يمكن وضع حد لهذه المأساة”.