تحضيرات رمضان | طريقة عمل عجينة القطايف

خاص البلاد / نيفين عباس

مع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يصعب على المرأة تحضير أصناف الحلوى المختلفة لضيق الوقت خاصة فى العزائم

لذا، نقدم لكِ طريقة تحضير عجينة القطايف المنزلية مع إمكانية حشوها بالحشو المفضل وتفريزر أو تجميدها بالفريزر لحين الإستخدام

مع مراعاة إخراجها من الفريزر قبل القلى بساعتين على الأقل

المقادير اللازمة لعمل عجينة القطايف المنزلية

3 كوب إلا ربع طحين أو دقيق

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

كوب من اللبن الدافئ

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

2 كوب من الماء

طريقة عمل عجينة القطايف المنزلية

يوضع السكر للبن مع الخميرة ويقلب

يترك حتى يتخمر الخليط

يقلب البيكينج بودر للدقيق أو الطحين

ثم يوضع لهم خليط الخميرة

تضاف الماء ويقلب الخليط حتى نحصل علي عجين سائل

يترك حتى يختمر

تسخن مقلاة غير لاصقة

يوضع مقدار ملعقة كبيرة بالمقلاة أو من الممكن إستخدام زجاجة بلاستيكية فارغة

تترك حتى تظهر فقاعات داخل كل قرص من العجينة

ثم تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية

تحشى حبات القطايف بالحشوة المفضلة وتقلى بالزيت أو تفرز

تقدم ساخنة مع العسل