البرلمان الليبي يطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف انتهاكات قطر

طرابلس ــ وكالات

طالب مجلس النواب الليبي، مجلس الأمن، بالتدخل لوقف تدخلات قطر وتركيا في ليبيا، على خلفية الإمداد المالي الذي تقدمه الدولتان للجماعات الإرهابية والمسلحة في ليبيا.

ودعت لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الأمن والمجتمع الدولي الى لجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، والعمل على دعم القوات المسلحة الليبية في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها.

واستنكرت اللجنة التدخل القطري والتركى “السافر وغير المقبول” بدعم الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار، وأخرها التصريحات القطرية في الأمم المتحدة المناهضة للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب، وتطهير العاصمة من ميليشيات المال والإرهاب.

وأدانت اللجنة انتهاك البوارج الحربية التركية للمياه الإقليمية في محاولة بائسة لدعم المجموعات الإرهابية من خلال المنافذ البحرية والجوية بمدينتي طرابلس وزوارة.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن العمل جارٍ لتحضير اجتماع يضم وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر لتنسيق الجهود بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.

وأشارت الخارجية التونسية في بيان إلى أن الوزير خميس الجهيناوي، يجري اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتعجيل بإنهاء المواجهات العسكرية في طرابلس.

إلى ذلك، أعلن وزيرا الخارجية الفرنسي والايطالي في روما أن بلديهما يعملان على مبادرات حول ليبيا، معتبرين أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة التي يمكن أن تصبح “خطرة”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن “الأزمة يمكن أن تصبح خطرة” لأن “عناصر التدهور موجودة”. وأضاف أنه “لن يكون هناك تقدم في ليبيا من دون اتفاق للسلام .