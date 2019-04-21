أرامكو تستحوذ على 50% من مصفاة “ساسرف” بـ630 مليون دولار

جدة : البلاد

استحوذت أرامكو السعودية على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50% في مشروع مصفاة ساسرف المشترك في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك باستثمار تقدر قيمته بنحو 631 مليون دولار.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز القديمي: أن الشراكة مع “شل” أسهمت في تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى الأداء وتوفير المنتجات المكررة.

وستحصل أرامكو السعودية على الملكية الكاملة للمشروع

وستقوم بدمجه في محفظة أعمالها المتنامية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وستواصل “ساسرف” أداء دورها الرائد في أعمالنا في مجال التكرير والكيميائيات

من جهته، قال مدير عمليات المصب في شركة شل، جون آبوت: “أن مصفاة ساسرف ظلت تمثّل نموذجًا لشراكة طويلة وناجحة بين “شل” وأرامكو السعودية، وقد عملت المصفاة بموثوقية عالية، ولديها سجل سلامة رائع، ونحن فخورون بما أنجزناه معًا على مدى العقود الأربعة الماضية، وسنواصل استكشاف المزيد من الفرص التجارية الجديدة”.

ويدعم هذا الاستحواذ خطة أرامكو السعودية الهادفة إلى تطوير ورفع مستوى سعات

مصافيها ضمن إستراتيجيتها طويلة الأمد لتحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.

وبالنسبة لشركة شل، فإن البيع يأتي في إطار جهود مستمرة لتحسين مجموعة أعمال

ومشاريع التكرير الخاصة بها، وتحقيق التكامل مع المراكز التجارية وقطاع الكيميائيات.

ومن المتوقع أن تُنجَز صفقة البيع في وقت لاحق من هذا العام وفقًا لموافقة الجهات التنظيمية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 305 آلاف برميل يوميًا،

ومن المنتجات الرئيسة المصنّعة فيها غاز البترول المسال، والنفتا، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والكبريت.