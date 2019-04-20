4000 انتهاك حوثي بحق الصحافة في اليمن خلال عام .. وصنعاء تتصدر

البلاد : متابعات

كشفت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، السبت، في تقريرها السنوي الثاني بعنوان (الإجهاز على الشهود)، عن أكثر من 4 آلاف انتهاك بحق الصحافة والصحافيين في اليمن، ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية 98.2% منها.

وتناول التقرير حصاد عام كامل من الانتهاكات، التي طالت الصحافيين والإعلاميين، والمؤسسات الإعلامية من 1 يناير 2018 حتى 30 ديسمبر 2018م.

كما قدم التقرير وفقاً لـ”العربية” رصداً شاملاً لمختلف أنواع الانتهاكات التي طالت الصحافيين ومؤسساتهم، في مختلف المحافظات اليمنية، حيث بلغت 4364 حالة انتهاك توزعت على ثلاث فئات تمثلت في الانتهاكات التي طالت الأفراد، والانتهاكات التي طالت المؤسسات والوسائل الإعلامية، والانتهاكات الجماعية.

وحسب التقرير فإن الحالات الناجمة عن الانتهاكات الجماعية جاءت في المقدمة وبواقع 4050 حالة بنسبة 92.9%، تلاها 202 حالة طالت الأفراد (صحافيين وعاملين) بنسبة 4.6% في حين طالت الانتهاكات 112 مؤسسة ووسيلة إعلامية بنسبة 2.5%.

كما توزعت حالات الانتهاك على 46 نوعاً؛ جاء في مقدمتها الانتهاكات التي طالت الأفراد بعدد 31 نوعاً بنسبة 67% ؛ تلاها الانتهاكات التي طالت المؤسسات والوسائل بعدد 11 نوعاً بنسبة 24%، والانتهاكات الجماعية بعدد 4 أنواع بنسبة 9%.

وجاء في مقدمة الجهات المسؤولة عن حالات الانتهاك خلال 2018م ميليشيات الحوثي بمسؤوليتها عن 4288 حالة انتهاك بنسبة 98.2%.

ومن حيث التوزيع الجغرافي فقد توزعت الانتهاكات على 14 محافظة يمنية، حيث جاءت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في مقدمة المحافظات؛ بواقع 4248 انتهاكاً بنسبة 97.3%؛ تلاها محافظة تعز بعدد 26 حالة بنسبة 0.6%، وعدن 23 حالة بنسبة 0.52%، والحديدة 22 حالة بنسبة 0.50%، وذمار 7 حالات انتهاك بنسبة 0.16%، ولحج 6 حالات بنسبة 0.13%.