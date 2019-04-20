غداً.. 180 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مكة

مكة المكرمة : البلاد

يؤدي يوم غدٍ طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس تعليم مكة الحكومية والأهلية للمرحلتين المتوسطة والثانوية وتعليم الكبار اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439 – 1440 هـ .

وأكملت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات, حيث أكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1440 هـ كما أكملت الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن انسيابية الامتحانات في جو هادئ ومريح وتوفير كافة السبل التي يمكن أن تُسهل للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وأوضح الحارثي أن الإدارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الامتحانات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق وسط متابعة من قبل مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات الذي يزيد عددهم عن (800) مشرف تربوي ومشرفة تربوية الذين سينطلقون إلى المدارس غداً لمتابعة سير الاختبارات.