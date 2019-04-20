رئاسة المسجد النبوي تدشن تصاريح خدمة الإفطار

المدينة المنورة- البلاد

دشنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الخدمية من خلال وحدة خدمات إفطار الصائمين أمس الأول إصدار التصاريح الخاصة بتقديم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك 1440هـ داخل المسجد النبوي بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري والوكيل المساعد للشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي والوكيل المساعد للشؤون الخدمية والتطويرية محمد بن عبدالقادر سكر ومدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية مصلح بن عمير الصاعدي .

وأوضح مدير وحدة خدمات إفطار الصائمين محمد العمري أن هذه التصاريح تساعد في تنظيم وترتيب الخدمة المقدمة وتخفف من الزيادة في كميات الأطعمة وعدم دخول الموائد الزائدة التي ليس لها أماكن حتى لا يكون هناك إسراف في الأطعمة وحفظ نظافة المكان لتحقيق راحة المصلين والزوار في المسجد النبوي.

ويتضمن التصريح معلومات مقدم الخدمة ومحتويات الخدمة المقدمة علماً بأن الخدمة متاحة طوال شهر شعبان.