الدولية

الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية فاشلة جنوبي الحديدة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time15 / شعبان / 1440 هـ      20 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تسلل فاشلة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وحاولت عناصر من المليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع الجيش، شمالي مديرية حيس.

وأفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا، واجبرتها على التراجع، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، بالقصف المدفعي المكثف لمواقع قوات الجيش الوطني ومهاجمة مواقعها، وسط التزام قوات الجيش بالهدنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية حرصا منها على تنفيذ اتفاق الحديدة.

ابراهيم عبد الغفار

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