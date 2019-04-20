الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية فاشلة جنوبي الحديدة

البلاد : متابعات

أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تسلل فاشلة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وحاولت عناصر من المليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع الجيش، شمالي مديرية حيس.

وأفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا، واجبرتها على التراجع، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، بالقصف المدفعي المكثف لمواقع قوات الجيش الوطني ومهاجمة مواقعها، وسط التزام قوات الجيش بالهدنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية حرصا منها على تنفيذ اتفاق الحديدة.