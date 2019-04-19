وصول أكثر من 5.4 مليون معتمر وإصدار أكثر من 5.9 مليون تأشيرة عمرة

البلاد : متابعات

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 5,985,709 تأشيرة حتى تاريخ 13 شعبان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5,488,702معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 456,903 معتمرًا، منهم 314,305 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 142,598 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,031,799معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة،وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,533موظفا، منهم 8,720من الذكور، و1,813من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 4,897,148معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 525,335 معتمرًا، وسجل وصول 66,219معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,268,763، تليها إندونيسيا 817,434، بعدها الهند 535,990، ثم مصر 327,434، وتركيا خامسا 264,815معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: اليمن 253,627، ماليزيا 249,671، الجزائر 236,082، العراق 195,874، الأردن 157,005 .

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.