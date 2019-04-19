عبد المهدي يبحث مع الزياني تنمية العلاقات مع مجلس التعاون

الرياض- واس

استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في مقر إقامته في مدينة الرياض، أمس معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الأخوة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية العراق والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك في كافة المجالات، منوها بالدور البناء الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الإطار، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات العراقية الخليجية مزيدا من النمو والتطور لما فيه الخير والمنفعة لشعوب المنطقة، وبما يعزز أمنها واستقرارها.

وثمن معالي الدكتور الزياني الجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس التعاون وجمهورية العراق لتعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك وفق الآليات المعتمدة، منوها بالتنسيق المتواصل بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية العراقية في هذا الإطار، مثمنا اللقاءات المشتركة التي تمت بين الجانبين وما تم التوصل إليه من أفكار ورؤى طموحة لتعميق التعاون وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى افتتح دولة رئيس وزراء جمهورية العراق السيد عادل عبدالمهدي ،مساء أمس الأول معرض “مدن دمرها الإرهاب”، بتنظيم وزارة الثقافة بالتعاون مع معهد العالم العربي بباريس، وذلك بمقر المتحف الوطني بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء والدبلوماسيين والمثقفين.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر حتى 18 مايو 2019م، ويستقبل زواره يومياً من الرابعة عصراً إلى العاشرة مساءً.

ويحتوي المعرض على صور وفيديوهات وأدوات تنتمي لمواقع شهيرة في الموصل ونينوى وحلب وتدمر ولبدة الكبرى، وقعت جميعها ضحية لقوى التطرف والإرهاب في السنوات الماضية.