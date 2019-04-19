خمسة أشياء يجب أن تتبعها عند استخدامك وسائل التواصل الاجتماعي

القاهرة – البلاد

من منا لا يمتلك حساب في وسائل التواصل الأجتماعي؟

اذا كنت تعرف شخص لا يمتلك اي حساب علي وسائل التواصل الأجتماعي فأنت تنظر له بعين الأستغراب!

فكيف له ان يفعل ذلك في ظل عصر السرعة! وكيف لأحد أن لا يكون يمتلك حسابا علي فيس بوك او تويتر؟!

لذلك نحن ننصح بإتباع هذه الخمس اشياء عند استخدامك وسائل التواصل الأجتماعي لحمايتك بشكل كافي:

– لا تعطى معلومات شخصية عنك اكثر من ما هو معروف للجميع مسبقا، كإسمك مثلا ..

لكن لا تعطى عنوان منزلك لأي شخص و اختار المعلومات التي تريد مشاركتها بعنايه دقيقة.

– لا تصدق كل ما تقرا, فهناك الملايين من المواقع المغرضه و المشبوهة لنشر الأشاعات و الأكاذيب و المعلومات المغلوطة والفوضي، لذلك ننصح بأن تتأكد من المعلومة التي تقراها من اكثر من مصدر أولا قبل المساهمة في نشرها.

– حدد وقت عملك و وقت لوسائل التواصل الاجتماعي.. ما يعني أن لا تجعل الأولويه، لها لكن اجعلها في وقت فراغك.

– كن ايجابيا متفائلا و سوف تجعل يومك و يوم متابعينك و اصدقائك افضل

– تحرك في الواقع, اذا تعرفت علي اصدقاء جدد في وسائل التواصل يجب عليك ان تراهم و تتعامل معهم علي أرض الواقع في مرحلة ما من علاقتكم لكي تجعل الصله فيما بينكم اقوى و طبيعيه اكثر.