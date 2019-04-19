العراق.. مقتل واعتقال 24 إرهابياً في كركوك والأنبار

بغداد : متابعات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق ، اليوم (الجمعة)، عن مقتل واعتقال 24 إرهابياً، بينهم 4 قيادات خلال عمليتين نوعيتين نفذتهما قواته في قضائي الحويجة والرطبة.

وذكر بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني، أن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب وخلال عملية أمنية نوعية، تمكنت من قتل 12 إرهابياً، بينهم 4 قيادات، ودمرت مستودعات بداخلها أسلحة وعتاد ومعدات مختلفة في إحدى الوديان بالحويجة في محافظة كركوك».

وأشار البيان إلى أن «هذه المجموعة الإجرامية كانت قد أقدمت على تفجير عبوة ناسفة استهدف قطعاتنا في القضاء خلال اليومين الماضين».

وأضاف أن «قوة أخرى من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت أيضاً عملية غرب قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على 12 إرهابياً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية».