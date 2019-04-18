“معادن” تستحوذ على مجموعة ميرديان الأفريقية للأسمدة

الرياض : متابعات

استحوذت شركة معادن على مجموعة ميرديان الأفريقية الرائدة في مجال توزيع الأسمدة وذلك بعد اتفاقية جرى توقيعها اليوم في مدينة رأس الخير التعدينية بالمنطقة الشرقية.

وبموجب هذه الصفقة يستحوذ عملاق التعدين العالمي على نسبة 85 % من أسهم “ميرديان” كمرحلة أولى على أن يتم امتلاك ما تبقى من الأسهم في غضون الأربع سنوات المقبلة، في حين من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ الأولية التي تمولها “معادن” بالكامل، بحلول الربع الثالث من هذا العام.

وقال الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين في شركة معادن دارن ديفس في تصريح له : إن هذا الاستحواذ يعد خطوة مهمة للغاية في استراتيجية “معادن” لبناء قنوات توزيع عالمية لمنتجات الأسمدة، في وقت تعمل فيه الشركة على ترسيخ اسمها كأحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاتية في العالم، مبينا أن وجود مثل هذا الاستحواذ في الأسواق المهمة والتي تشهد نمو في مستوى الطلب للأسمدة على مستوى العالم يضمن تحقيق استراتيجية معادن في نمو أعمالها.