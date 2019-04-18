لحى الرجال تحمل جراثيم أكثر من فراء الكلاب

البلاد : ولاء بارحيم

اظهرت دراسة جديدة أجرتها عيادة سويسرية أن لحى الرجال تحمل جراثيم أكثر من الكلاب ، وذلك بعد أن جمع الباحثون عينات من لحى 18 رجلا، وفراء 30 كلبا.

وكشف التحليل وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية وجود جراثيم معروفة بأنها تشكل خطرا على صحة الإنسان، في نحو نصف اللحى المدروسة

كما احتوت لحى جميع الرجال على تعدادات ميكروبية عالية، في حين ظهر التلوث الميكروبي نفسه لدى 23 كلبا فقط.

وأشار البروفيسور أندرياس غوتزيت: أن الباحثون وجدوا تلوثا جرثوميا أعلى بكثير في العينات المأخوذة من لحى الرجال، مقارنة بفراء الكلاب”.

وعلى الرغم من أهمية النتائج الأخيرة، إلا أنه من المهم مراعاة واقع أن حجم الدراسة صغير جداً

وهناك حاجة لإجراء دراسات أكبر في المستقبل.