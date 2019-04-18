“سلمان للإغاثة” يجري 18 عملية قلب وقسطرة لأطفال اليمن

في اليوم الثالث من حملته الطبية

البلاد : واس

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة المكلا أمس 3 عمليات قلب مفتوح و15 حالة قسطرة خلال اليوم الثالث من حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب لأطفال اليمن، ليبلغ عدد المستفيدين من الحملة حتى يومها الثالث 44 طفلاً يمنيًا.

وتنوعت الحالات المعالجة ما بين أمراض خَلقية مثل ضيق الشرايين وفتحات بين البطينين ورباعية فالوت وغيرها، نجح أفراد الفريق الطبي من التعامل معها بنجاح تام ولله الحمد تبعًا لما وفره مركز الملك سلمان للإغاثة من معدات حديثة وأجهزة طبية متقدمة.