زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح تكتيكي جديد

البلاد : وكالات

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على تجربة سلاح تكتيكي موجه جديد.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب في سيول عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن كيم وصف التجربة بأنها “حدث ذو مغزى مهم للغاية”.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن التجربة تمت الأربعاء لكنها لم تشر بشكل محدد إلى السلاح الذي تمت تجربته. وأضافت: “بعد مشاهدة قوة السلاح التكتيكي الموجه، وهو من نوع جديد، أشار كيم إلى أن علماء وعمال الدفاع في مجال صناعة الذخائر أدوا عملا عظيما آخر في تعزيز القدرات الدفاعية لبلادنا”.

وتأتي تلك التجربة بعد نحو أسبوع من قول كيم أمام برلمان بلاده إنه “ينتظر بفارغ الصبر” عقد قمة ثالثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.