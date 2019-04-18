السعودية تحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الدول للاستثمار في العالم‎

البلاد : متابعات

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في قائمة أفضل الدول المناسبة للاستثمار في العالم.‎‎

واعتمد التصنيف الذي أعلنته شبكة “يو إس نيوز أند وورلد ريبورت” بالتعاون مع مجموعة BAV المتخصصة في التسويق وفريق من جامعة بنسلفانيا ، في تقييمه على استطلاع آراء أكثر من 20 ألف شخص من أربع مناطق حول العالم

كما اعتمد في التصنيف على آراء ما يقرب من 7 آلاف من صانعي القرار الاقتصادي حول العالم.

وتصدرت أورجواي القائمة تلتها المملكة العربية السعودية، كوستاريكا، لكسمبورغ، ثم الهند.

وأبرز التصنيف أهمية السعودية الاقتصادية بناتج محلي يتجاوز 683 مليار دولار، يبلغ فيه نصيب الفرد 54 ألف دولار.

وخلص الاستطلاع إلى أن المملكة تنعم باقتصاد ذي أداء لافت، ما يجعل منها بيئة جاذبة وواعدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً مع توقعات البنك الدولي باستمرار الاقتصاد السعودي في نموه خلال الأعوام القادمة.

ويعتمد التصنيف الشهير على عدة عوامل في تقييم الدول الأفضل للاستثمار، من أهمها الموارد الطبيعية المتوفرة، وشعبه وبيئته وعلاقاته الدولية، بالإضافة إلى ثراء الأسواق والأصول والعلامات التجارية داخله.