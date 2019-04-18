الأمير بدر بن سلطان يتفقد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

جدة – واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، الذي سيتم تشغيله بالكامل قبل نهاية العام الحالي 2019م.

وتجول سموه في أجزاء المشروع ، ومنها صالات المغادرة والقدوم ، التي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 810.000 متر مربع ، كما اطلع سموه على عرض مصور عن الخطة التشغيلية لتحويل الرحلات إلى المطار الجديد (الصالة رقم 1) ، والتي بلغت حتى الان 20 وجهة داخلية ، وقد بلغ إجمالي عدد الرحلات منذ افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد 5218 رحلة ، فيما بلغ عدد الركاب 542.672 راكبًا ، وعدد الحقائب 184.508 حقائب فيما يتوقع بعد اكتمال الوجهات الداخلية وعددها 24 وجهة داخلية ، أن يصل عدد الركاب إلى 147.184 راكبًا وعدد الحقائب إلى 50746 حقيبة ، وعدد الرحلات 1158 رحلة اسبوعياً.

وخلال الجولة ، ‏زارسموه غرفة المراقبة بالمطار كما تسلم سموه بطاقة صعود الطائرة من كاونتر الصالات ، ‏ويضم مجمع صالات السفر بالمطار 220 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر و 80 كاونتراً للخدمة الذاتية للركاب.

ورافق سموه في الجولة ، مساعد وزير النقل عبدالهادي المنصوري ، ومديرعام المطار عصام بن فؤاد نور ، وعدد من مسؤولي المطار.