المحليات

‏‫السباعي .. سابع مؤثر صحي في العالم العربي

كتبه صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1440 هـ      17 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- خالد بن مرضاح

تم تسمية بروف زهير السباعي كأحد اكثر سبعة مؤثرين في الصحة العامة في العالم العربي، وذلك في مؤتمر الصحة العامة العربي الثاني الذي عقد موخراً بكازابلانكا بالمغرب ، والذي تشرف عليه المنظمة العربية للصحة العامة وذلك نظير ماقدمه في التلفاز ولكتاباته ومؤلفاته ذات الأثر الكبير على المجتمع والاطباء أدباً وفقهاً وممارسة ، كذلك إنشائه لكلية طب أبها التي حملت لواء التغيير في التعليم الطبي في دول الخليج العربي.

الجدير ذكره ان البروفيسور السباعي تم تكريمه في المجلس العربي للاختصاصات الصحية قبل أسابيع قليلة باعتباره أول رئيس للمجلس العلمي لطب الأسرة والمجتمع.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *