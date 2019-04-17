‏‫السباعي .. سابع مؤثر صحي في العالم العربي

جدة- خالد بن مرضاح

تم تسمية بروف زهير السباعي كأحد اكثر سبعة مؤثرين في الصحة العامة في العالم العربي، وذلك في مؤتمر الصحة العامة العربي الثاني الذي عقد موخراً بكازابلانكا بالمغرب ، والذي تشرف عليه المنظمة العربية للصحة العامة وذلك نظير ماقدمه في التلفاز ولكتاباته ومؤلفاته ذات الأثر الكبير على المجتمع والاطباء أدباً وفقهاً وممارسة ، كذلك إنشائه لكلية طب أبها التي حملت لواء التغيير في التعليم الطبي في دول الخليج العربي.

الجدير ذكره ان البروفيسور السباعي تم تكريمه في المجلس العربي للاختصاصات الصحية قبل أسابيع قليلة باعتباره أول رئيس للمجلس العلمي لطب الأسرة والمجتمع.