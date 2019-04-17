سوريانو يعزز صفوف الهلال أمام النجم

جدة- البلاد

تأكدت جاهزية جوناثان سوريانو لاعب الهلال ، للمشاركة في لقاء فريقه المرتقب أمام النجم الساحلي التونسي.

وشهدت تدريبات الهلال التي خاضها الفريق مساء اليوم الأربعاء، مشاركة سوريانو بعد تعافيه الكامل من الإصابة ووصوله مساء أمس الثلاثاء من صربيا.

واختتم الهلال تحضيراته لمواجهة النجم الساحلي بتطبيقات فنية وجمل تكتيكية، نفذها اللاعبون، ثم أجرى زوران ماميتش مدرب الفريق مناورة على نصف الملعب.

في سياق متصل، أدى اللاعب عبدالله عطيف تدريبات لياقية وتدريبات متنوعة بالكرة

بينما واصل البيروفي أندريه كاريلو برنامجه العلاجي المعد له.

ويلاقي الهلال نظيره النجم الساحلي على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين الإماراتي، مساء الخميس في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).