المجلس العسكري السوداني يؤكد اعتقال شقيقي البشير

الخرطوم : وكالات

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اتخاذه إجراءات في عدد من الملفات المهمة، منها اعتقال رموز النظام السابق، ومن ضمنهم شقيقي الرئيس السابق عمر البشير، إلى جانب مكافحة الفساد وتحقيق تقدم في عملية السلام مع الجماعات المسلحة.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، أن الاعتقالات جارية “لرموز النظام المخلوع، ومن تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها من رموز النظام”، لافتا إلى أنه “تم اعتقال شقيقي البشير، عبد الله والعباس”.

وأشار إلى أن البحث لا يزال جاريا عن الكثير من الأسماء المطلوبة “التي اختفت”.