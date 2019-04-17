التعليم تقيم معرضاٌ توعوياً لمنسوبيها

البلاد : ولاء بارحيم

افتتح وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور نامي بن مفرج الجهني المعرض التوعوي المتزامن مع اليوم العالمي للربو ، بمقر وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة الصحة وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة وعدد من المشاركين من الجهات المختصة .

ويأتي المعرض لتوعية والعناية بمرضى الربو، ولحماية الصحة العامة وتجنب عوامل الخطر التي تزيد من انتشار المرض ، ويهدف المعرض إلى زيادة الوعي بمرض الربو وعواقبه الصحية العامة وتعزيزمعرفة وتحديد أسباب زيادة انتشار الربو، وكذلك الحد من خطورة الإصابة بهذا المرض وتحسين توافر العلاج الفعال للربو وإمكانية الحصول عليه .

وأوضح الدكتور الجهني أن المعرض يأتي للتعريف بمرض الربو وطرق الوقاية منه، مشيراً إلى أن نسبة المصابين بالمرض في المملكة تبلغ 25% بين أطفال وبالغين .

وأضاف أن هذا المعرض، يصاحبه معرض في كل المدارس لتوعية الطلاب والطالبات والميدان التعليمي بالمرض وطرق العلاج لرفع مستوى التثقيف للحد من انتشاره .

وأشاد بالتعاون القائم بين وزارة التعليم و وزارة الصحة في المجالات الطبية والتثقيفية مما يساهم في رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى منسوبي التعليم وطلاب وطالبات المدارس كما عبر الجهني عن سعادته بما شاهدة من استعدادات لإقامة هذا المعرض وما يحويه من معلومات ومنشورات ثرية .