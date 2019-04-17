البحرين: أحكام بسجن 138 مداناً بالإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم

المنامة ــ وكالات

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، بسجن 138 شخصا بتهم الإرهاب، منهم 69 متهما حكم عليهم بالسجن المؤبد، كما قضت بإسقاط الجنسية عنهم، وفق ما ذكر بيان للنيابة العامة.

وقال البيان إن المحكمة أصدرت حكما “على 169 متهما بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير..”.

ونص الحكم على “معاقبة تسعة وستين متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة تسعة وثلاثين متهما بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة ثلاثة وعشرين متهما بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريم ستة وتسعين متهما منهم بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهم، وأيضا تغريم اثني عشر متهما منهم مبلغ خمسمائة دينار لكل منهم. كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن مائة وثمانية وثلاثين متهما وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة ثلاثين متهما”.

وكانت النيابة العامة في البحرين قد تلقت بلاغا من “الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية”.