أخضر السنوكر يتوج بطلا لكأس العرب

الرياض- البلاد

توج رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر عمر الخرادلي، منتخبنا الوطني السعودي للسنوكر بالميدالية الذهبية، وكأس البطولة العربية للتسامح لفئة الزوجي، التي أقيمت منافساتها في الإمارات، خلال الفترة من 10-17 إبريل الحالي، وذلك بعد تغلبه على نظيره الإماراتي بنتيجة 1/3 ممثلاً باللاعبين عمر العجلاني، ونزار عسيري.

وكان المنتخب السعودي، قد تجاوز منتخبات مصر وسوريا والإمارات، خلال منافسات البطولة محققاً لقب البطولة.

وشارك أخضر السنوكر في البطولة باللاعبين عمر العجلاني، ونزار عسيري وسليمان المسفر وهاني العويضي، بالإضافة إلى رئيس لجنة السنوكر عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد قازلي، ويرأس الوفد نائب رئيس الاتحاد حسن الضبيعي.

الجدير بالذكر، أن المنتخب السعودي حقق في بطولة العالم بجمهورية مصر العربية السابقة، ( 121 ) نقطة ضربة × ضربة كأول فريق زوجي، يحقق هذا الرقم على مستوى العالم.