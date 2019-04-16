عقوبات أميركا ضد إيران تطال مصرف في إيطاليا

البلاد : وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، غرامة مالية على مصرف ”يوني كريديتو“ الإيطالي، أحد أكبر البنوك الأوروبية، بسبب انتهاك العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.

وقالت الخزانة الأمريكية أن بعض هذه الغرامات تتعلق بقيام البنك الإيطالي بالسماح لإيران بإجراء تعاملات مصرفية ومالية بين عامي 2007 و2011، موضحة أنه “تم تنفيذ العملية سرًا دون ذكر خطوط الشحن الإيرانية”.

وتم تكليف البنك الإيطالي بتحويل مئات الملايين من الدولارات نيابة عن الدول والكيانات التي تمت معاقبتها عبر البنوك في مانهاتن، ونيويورك.