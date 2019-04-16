غرفة الرياض : 90 % من الشركات في السعودية “عائلية”

الرياض : واس

نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الشركات العائلية امس، محاضرة بعنوان “البناء المؤسسي للأعمال العائلية السعودية بغرض الاستدامة عبر الاجيال”، أدارها عضو لجنة الشركات العائلية الدكتور وائل الراشد حيث أكد المشاركون على أن الحوكمة الجيدة تزيد ثقة المستثمرين في الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، وأن 70 % من المستثمرين على استعداد لدفع قيمة إضافية للشركات التي تطبق الحوكمة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أن 90% من الشركات في السعودية هي شركات عائلية تتركز في القطاع المصرفي والخدمي والصناعي وتبلغ مساهمتها في النتائج الاجمالي 25%.

و تطرق المشاركون في المحاضرة إلى عدد من التحديات التي تواجه الشركات العائلي منها قضايا الخلافة الادارية ونقل الشغف بالنسبة للأعمال، والمشاكل المرتبطة بالعائلية اضافة إلى بيع الاسهم وما يرتبط به من سيناريوهات، والخروج من اعمال العائلية، و أن أكثر من 30 % من الشركات المملوكة للعائلات تستمر الى الجيل الثاني و 12% منها تصل الى الجيل الثالث بينما تستمر فقط 3% منها الى الجيل الرابع.

واستعرضت المحاضرة حلول أعمال الشركات وعائلات الأعمال من خلال الحوكمة حيث تتم من خلال مساران هما حوكمة الشركات وتفعيل مجلس الإدارة، والثاني هو حوكمة العائلة من خلال تصميم وتفعيل دستور العائلة، بالإضافة إلى ان تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية يضمن لها استدامة الأعمال، والمساهمة في الحفاظ على تراث العائلة، والمساعدة في تحسين اتخاذ القرار وجذب الاستثمارات والحصول على التمويل وتسهيل عمليتي التخطيط للخلافة والرقابة و التحكم.

وتناولت المحاضرة رحلة حوكمة الشركات العائلية والتي تتم عبر عدد من المراحل أولها إيمان المالك بتأثير الحوكمة على استدامة أعماله، وتوافق المساهمين على مستقبل الشركة، ووضع كبار المسؤولين التنفيذيين في الإدارة وتحديد دورهم، وبناء قدرة اللجنة التنفيذية على التعامل مع المجلس، وإعداد الاستراتيجية والموازنة، وتكوين مجلس الإدارة (تعيين المستقلين) اضافة الى بيئة التحكم (وظائف الرقابة و التدقيق) واخيرا إدارة المخاطر.