العبدالكريم يتوج ثانوية المأمون بكأس دوري مدارس المدينة

المدينة المنورة – محمد قاسم

توج مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم فريق مدرسة المأمون بكأس بطولة المرحلة الثانوية لدوري المدارس بتعليم المدينة، بعد الفوز على فريق مدرسة العلوم الشرعية 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب التعليم بحي النصر، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور خالد الوسيدي ومدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ عبدالله الزهراني، واللاعب الدولي السابق الكابتن حمزة صالح، وعدد من القيادات التعليمية.

الجدير بالذكر أن مباريات دوري المدارس لكرة القدم في المدينة المنورة الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم لهذا العام، يهدف إلى تمكين جيل اليوم من صناعة إنجازات لمستقبل رياضة كرة القدم السعودية يتواكب مع رؤية 2030، وذلك من خلال اكتشاف المواهب الكروية في المدارس ورعايتها؛ لتكون نواة للمنتخبات الوطنية.

وشهد تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة، وقد شارك في مرحلة التصفيات الأولية 192 فريقا، وزعوا على 51 مجموعة، وبمشاركة 2330 طالبا، تنافسوا للوصول الى بطل المنطقة، وأقيمت المباريات على ثلاثة ملاعب، وهي: ملعب التعليم في متوسطة علي بن أبي طالب، وملعب نادي الحي بثانوية القدس، وملعب نادي الحي بثانوية الأمير نايف.

ويشرف على منافسات دوري المدارس ميدانياً عدة لجان، فنية وإدارية وتحكيم وإعلامية وطبية بإشراف ومتابعة من اللجنة الإشرافية العليا، ويدير المباريات 15 حكما معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما تتواجد في مباريات البطولة لجنة فنية تتابع وتراقب أداء اللاعبين ورصد الموهوبين منهم.

وجاءت نتائج بقية البطولات على النحو التالي: حقق فريق مدرسة القبلتين بطولة الفئة العمرية 12 سنة “سادس ابتدائي” بعد فوزه على مدرسة صلاح الدين الأيوبي فيما انتزع فريق مدرسة أبي بكر الصديق كأس فئة 13 سنة “أول متوسط” بعد أن كسب فريق مدرسة العلوم الشرعية، وحقق فريق مدرسة عكاشة بن محصن بطولة 14 سنة “ثاني متوسط” بعد أن تغلب على فريق مدرسة العقيق، وفاز فريق مدرسة ابن هشام ببطولة فئة 15 سنة “ثالث متوسط” بعد تغلبه على فريق مدرسة عبدالله بن أم مكتوم .

كما حقق فريق مدرسة عبدالعزيز الربيع بطولة الفئة العمرية 16 سنة “أول ثانوي” بعد فوزه على فريق الفتح، فيما حصل فريق مدرسة الملك عبدالعزيز على كأس فئة 17 سنة “ثاني ثانوي” بعد أن تغلب على فريق مدرسة خارجة بن زيد.