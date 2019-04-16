الجبير يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الروسي

موسكو : واس

عقد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، في العاصمة الروسية موسكو، لقاءً ثنائياً مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش المنتدى العربي – الروسي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي.