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“التعاون الإسلامي” ترحب بعودة انعقاد جلسات مجلس النواب اليمني

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time12 / شعبان / 1440 هـ      16 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

رحب معالي الأمين العام لمنظمة ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بعقد الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بحضرموت ، وذلك في 13 أبريل 2019 ، بعد انقطاع جلسات البرلمان اليمني منذ 2014 ، على إثر اجتياح ميليشيات الحوثي العاصمة، صنعاء، وتعطيل كافة مفاصل الدولة.

وهنأ الأمين العام فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، ورئيس مجلس النواب الجديد ، سلطان البركاني ، وجميع أعضاء هيئة البرلمان ، والحكومة اليمنية والشعب اليمني ، على عودة استئناف نشاط البرلمان في إطار السلطة الشرعية.

وأشاد العثيمين بتوقيع وثيقة التحالف الوطني للأحزاب ، والمكونات السياسية اليمنية لمواصلة دعم السلطة الشرعية في سبيل إنقاذ اليمن وشعبه من ويلات الحرب والدمار الذي سببته مليشيات الحوثي.

ابراهيم عبد الغفار

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