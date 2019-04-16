البحرين.. السجن وإسقاط الجنسية عن 138 شخصا بتهم إرهابية

البلاد : متابعات

أصدرت النيابة البحرينية ، اليوم الثلاثاء، أحكاما بسجن 169 شخصا ، بينهم 69 حكما بالمؤبد ، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وصرح المستشار الدكتور أحمد الحمادي ، المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية ، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الثلاثاء الموافق 16/04/2019 على 169 متهما، بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجير، والشروع في القتل، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية، ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.

وأوضح المستشار الحمادي أن المحكمة قررت معاقبة 69 متهما بالسجن المؤبد ، ومعاقبة 39 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات ، ومعاقبة 23 متهما بالسجن لمدة 7 سنوات ، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات ، ومعاقبة 7 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات.

وأشار إلى أن المحكمة قررت أيضا “تغريم 96 متهما منهم بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم

وتغريم 12 متهما منهم مبلغ 500 دينار لكل منهم ، وإلزام أحد المتهمين بمبلغ 231 دينار و800 فلس قيمة تلفيات.

كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهما ومصادرة المضبوطات ، وقضت ببراءة 30 متهما.