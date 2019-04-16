“الأقصى الثانوية” و ” لرازي المتوسطة” بطلا دوري المدارس بجدة

جدة – عبدالعزيز عركوك

حقق فريق ثانوية الأقصى بطولة دوري المدارس للصف الثالث الثانوي، عقب فوزه على ثانوية الطلعة من خليص بركلات الترجيح، فيما حققت متوسطة الرازي بطولة دوري المدارس للصف الثالث متوسط في اليوم الختامي لدوري المدارس والمؤهلة لبطولة النخبة على مستوى المملكة، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة جدة يحيى القحطاني، ومدير إدارة نشاط الطلاب عوض العتيبي، وعدد من القيادات التربوية وأولياء الأمور.

يذكر أنه شارك في دوري المدارس بتعليم جدة في بطولة دوري المدارس، التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع وزارة التعليم أكثر من ١٣ ألف طالب، يمثلون أكثر من ٤٠٠ مدرسة ، وذلك من خلال ١٠ ملاعب في مختلف أحياء جدة وبمشاركة واسعة من معلمي التربية البدنية بإعداد فرقهم الإعداد الجيد ، والتي كان من نتائجه بروز مواهب واعدة سيكون لها مستقبل في الرياضة السعودية ، حيث حصدت ثانوية الأقصى بطولة الصف الثالث ثانوي ، ومتوسطة الرازي بطولة الصف الثالث متوسط ؛ ليتأهلا لبطولة النخبة على مستوى المملكة، وفي المراحل السنية حصدت ابتدائية عبدالرحمن الناصر بطولة الصف السادس الابتدائي ، وبطولة الأول متوسط لمدرسة الكون العالمية ، وبطولة الصف الثاني متوسط لمتوسطة الملك فهد ، في حين كانت بطولة الصف الأول الثانوي لمدرسة عبدالله بن أونيس، في حين حصدت بطولة الصف الثاني ثانوي ، مدرسة ذات الرقاع الثانوية .